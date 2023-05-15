البولندي مارتشينياك يقود مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

وفي مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو، خلفت قرارات الحكم البرتغالي أرتور دياز الكثير من الجدل بالأخص في حالة هدف التعادل لمان سيتي؛ فقد طالب لاعبو مدريد الحكم بالعودة للفار لرؤية الكرة فيما لو خرجت لرمية تماس أم لا.

مارتشينياك قاد عدداً من المباريات في كأس العالم FIFA قطر 2022™ أبرزها بشكل مطلق النهائي التاريخي في ستاد لوسيل بين الأرجنتين وفرنسا.

ويشرف البولندي (42 عاماً) على مباريات في دوري أبطال أوروبا بانتظام منذ بداياته في البطولة القارية عام 2012. وهذا الموسم قاد في الأدوار الإقصائية مباراة بورتو × إنتر ميلان (0-0)، ونابولي × ميلان (1-1).

وستكون المباراة الموعودة على ملعب الاتحاد، السابعة له هذا الموسم؛ بعدما قاد أيضاً في دور المجموعات: أتليتيكو مدريد × بورتو (2-1)، برشلونة × إنتر (3-3)، دينامو زغرب × ميلان (0-4)، مرسيليا × توتنهام (1-2).

وأدار مارتشينياك خمس مباريات لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؛ حيث فاز لوس بلانكوس في اثنتين، وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة، وهي على الشكل التالي:

- ريال مدريد × تشيلسي إياب ربع نهائي موسم 2021-2022 (خسر ريال مدريد 3-2 في تلك الليلة لكنه تأهل في مجموع المباراتين).

- ريال مدريد × شريف تيراسبول (3-0) دور المجموعات موسم 2021-2022.

- ريال مدريد × توتنهام (1-1) دور المجموعات موسم 2017- 2018.

- ريال مدريد × بوروسيا دورتموند (2-2) دور المجموعات موسم 2016-2017.

- ريال مدريد روما (2-0) إياب دور الـ16 من موسم 2015-2016.

كما قاد لريال مدريد نهائي كأس السوبر الأوروبي ضد جاره أتلتيكو مدريد عام 2018، فاز يومها النادي الملكي (4-2).