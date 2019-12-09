أياكس وفالنسيا وتشيلسي في سباق على بطاقتي العبور

تشهد المجموعة الثامنة التي تضم أياكس أمستردام وفالنسيا وتشيلسي وليل جولة نارية في ختام مباريات دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتشهد المجموعة في جولتها الأخيرة صراعا ثلاثيا على البطاقتين، مع أفضلية لأياكس الهولندي الذي يحتاج الى التعادل في مواجهته مع ضيفه فالنسيا الإسباني من أجل التأهل، أو في حال فشل تشلسي الإنكليزي في الفوز على ضيفه ليل الفرنسي في "ستامفورد بريدج".

ويحتل فالنسيا الذي خسر ذهابا على أرضه أمام أياكس بثلاثية نظيفة، المركز الثاني بثماني نقاط وبفارق الأهداف عن تشلسي، فيما يقبع ليل في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

وفي حال لم تنته المباراة بين أياكس وفالنسيا بالتعادل، فإن الفائز منهما لن يضمن البطاقة وحسب بل الصدارة، فيما ستذهب البطاقة الثانية لتشلسي في حال جدد فوزه على ليل الذي خسر ذهابا بين جمهوره 1-2.

يتصدر أياكس المجموعة برصيد 10 نقاط امام فالنسيا الثاني برصيد 8 نقاط وتشيلسي الثالث بـ8 نقاط وليل الرابع بنقطة.

المجموعة السابعة

وفي السابعة، يتصارع زينيت سان بطرسبورغ الروسي مع ليون الفرنسي للحاق بلايبزيغ الألماني مع أفضلية المواجهتين المباشرتين للأول (يتعادلان حاليا بالنقاط).

لكن الفريق الروسي يحل ضيفا على بنفيكا البرتغالي الطامح لاكمال مشواره في مسابقة "يوروبا ليغ"، فيما يلعب ليون على أرضه مع لايبزيغ.