أنشيلوتي يعادل رقم فيرغسون وفينيسيوس في أفضل موسم له...أرقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

- سجل فينيسيوس جونيور 23 هدفاً في 51 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم في جميع المسابقات، وهو أعلى رصيد له في موسم واحد للنادي متجاوزاً 22 هدفاً في الموسم الماضي (52 مباراة).

- مانشستر سيتي يصبح أول فريق لا يقوم بأي تبديل في مباراة ضمن الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا منذ مانشستر يونايتد أمام ميلان في أبريل 2007

- تعادل ريال مدريد في مباراة ضمن أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أبريل 2021 ضد تشيلسي على ملعب ألفريدو دي ستيفانو (1-1) ، وهي آخر مرة خرجوا فيها من المسابقة.

- عادل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد السير أليكس فيرغسون بصفته المدرب صاحب أكبر عدد من المباريات في تاريخ دوري أبطال أوروبا (190 مباراة لكل منهما).

- بيب غوارديولا يصبح أول مدرب يخوض الدور نصف النهائي لمسابقة كأس أبطال أوروبا 10 مرات

- تأهل ريال مدريد في ثمانية من أصل 10 مواجهات في دوري أبطال أوروبا بعد تعادله في مباراة الذهاب، وخسر فقط في ربع النهائي أمام دينامو كييف في 1998- 1999 (1-1 في مدريد و2-0 في أوكرانيا) وفي نصف النهائي ضد تشيلسي في 2020-2021 (1-1 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو و2-0 في ستامفورد بريدج).



- أصبح فينيسيوس جناح ريال مدريد (22 عامًا و 301 يومًا) ثالث أصغر لاعب من أمريكا الجنوبية يسجل 15 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، بعد ليونيل ميسي في عام 2009 (21 عامًا و 288 يومًا) ورودريغو غوز (22 عامًا و 99 أيام).

- سجل كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي ثلاثة أهداف في سبع لقاءات مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، خصمه المفضل في المسابقة إلى جانب باريس سان جيرمان (ثلاثة أهداف في خمس لقاءات).

- شارك فينيسيوس في هدف واحد على الأقل آخر 10 مباريات له في جميع المسابقات.

- سجل فينيسيوس سبعة أهداف في 11 مباراة مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022-23.

- هدف فينيسيوس في الشوط الأول كان الأول لريال مدريد من تسديدة واحدة فقط في الشوط الأول في مباراة بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004.

- تم تسجيل الهدفين الأخيرين لريال مدريد من خارج منطقة الجزاء في جميع المسابقات