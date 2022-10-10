أنشيلوتي يؤكد مشاركة بنزيمة أساسياً ضد شاختار

وسيقود بنزيمة الخط الأمامي للنادي الملكي في المباراة المقررة الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة في العاصمة البولندية وارسو، حيث يخوض شاختار مبارياته البيتية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وغاب بنزيمة عن فوز ريال السبت في الدوري المحلي على خيتافي 1-0، وذلك بعد مشاركته في مباراتين عقب تعافيه من إصابة في الفخذ.

وقرر أنشيلوتي إراحة بنزيمة بسبب ما ينتظر النادي الملكي هذا الأسبوع، إن كان في دوري الأبطال حيث سيحسم تأهله إلى ثمن النهائي في حال حقق فوزه الرابع توالياً، أو في الدوري المحلي نهاية الأسبوع ضد غريمه وشريكه في الصدارة برشلونة.

ويتجه أنشيلوتي لإراحة مهاجمه الآخر البرازيلي فينيسيوس جونيور في مباراة الثلاثاء وفق ما ألمح، قائلاً "فيني من اللاعبين الذين يتوجب علي تقييمهم لأنه لعب في كل المباريات. لعب مساء السبت، ثم سافرنا اليوم (إلى وارسو). علينا تقييم الوضع".

وتابع "كريم في وضع جيد. نحن متأكدون إلى حد كبير أنه سيبدأ مباراة غد. سيلعب، على غرار الألماني توني كروس، الفرنسي فيرلان مندي اللذين استعادا أيضاً نشاطهما وسيلعبان".

وسيكون الحارس الأوكراني أندري لونين أساسياً مرة أخرى بين الخشبات الثلاث لريال ضد ممثل بلاده في المسابقة القارية الأم، لكن أنشيلوتي طمأن بأن الحارس الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا يتعافى من إصابة في عرق النسا وقد يعود في موقعة الـ"كلاسيكو" ضد برشلونة.

وتحدث انشيلوتي عن حارسه الأوكراني، قائلاً "أندري خجول. ليس من الأشخاص الذين يحبون التحدث كثيراً. من الطبيعي أن كل ما يدور في أوكرانيا يؤثر عليه، إنه يؤثر على الكل في أوكرانيا".

وتابع "كل ما بإمكاننا فعله هو أن نقدم له تعاضدنا. إذا احتاج إلى أي شيء، فنحن هنا لمساعدته".

