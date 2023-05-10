أرقام وحقائق من مباراة ميلان وإنتر

- أصبح دزيكو (37 عامًا و 54 يومًا) ثاني أكبر لاعب يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد رايان غيغز (37 عامًا و 148 يومًا في أبريل 2011).

- سجل إيدن دزيكو في جميع مبارياته الثلاث في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل أيضًا في مباراتي الذهاب والإياب في 2017-2018 لصالح روما ضد ليفربول.

- مخيتاريان يسجل أول هدف له في ديربي ميلانو.

- أصبح فيديريكو دي ماركو أول لاعب يقدم 5 تمريرات حاسمة لإنتر في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا منذ صامويل إيتو موسم 2010-2011 (11 تمريرة حاسمة)

- ميلان يتلقى هدفين في أول 11 دقيقة لأول مرة في مباراة ضمن المسابقات الأوروبية.

- ميلان يتلقى هدفين في مباراة على أرضه لأول مرة في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

- فاز إنتر على جاره ميلان ثلاث مرات في جميع المسابقات هذا الموسم (مرة واحدة في الدوري الإيطالي، ومرة في كأس السوبر الإيطالية، ومرة في دوري أبطال أوروبا) للمرة الأولى منذ موسم 1994-95.

- انتصر إنتر في 4 من آخر مبارياته 5 ضد ميلان في جميع المسابقات.

- فشل ميلان في التسجيل في 3 مباريات متتالية أمام إنتر في جميع المسابقات لأول مرة منذ سبتمبر 1980.

- إنتر يحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات ضمن موسم واحد من أمجد الكؤوس لأول مرة في تاريخه.

- إنتر يحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية خارج أرضه في أمجد الكؤوس لأول مرة منذ مارس 1967

- حافظ إنتر على شباك نظيفة 3 متتالية خارج أرضه لأول مرة في مراحل خروج المغلوب.

- خسر ميلان ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وكلها كانت بفارق هدفين على الأقل دون أن يسجل أي هدف (0-3 و 0-2 ضد تشلسي ، 0-2 ضد إنتر).

- تقدم إنتر بنتيجة 2-0 في غضون 11 دقيقة، وهي المرة الرابعة فقط التي يتقدم فيها فريق 2-0 في غضون 11 دقيقة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى جانب يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد (1998-99) ، ومانشستر يونايتد، ضد آرسنال (2008-09) ومان سيتي ضد ريال مدريد (2021-22). الفريقان اللذان فعلا ذلك في مباراة الذهاب - يوفنتوس ومان سيتي - فشلا في الوصول إلى النهائي.

- فشل فريق واحد فقط في تاريخ دوري أبطال أوروبا فاز بمباراة الذهاب من الدور نصف النهائي بهدفين أو أكثر في التأهل إلى النهائي، برشلونة بذلك في 2018-19 ضد ليفربول (3-0 مباراة الذهاب، 0-4 الإياب).

- فاز إنتر بمباراة الذهاب في جميع مباريات خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (1-0 ضد بورتو ، 2-0 ضد بنفيكا ، 2-0 ضد ميلان). والفوز ضد ميلان هو سادس فوز لهم هذا الموسم بشكل عام بالأبطال، وهو أكبر عدد من الانتصارات منذ فوزهم بثمانية 2009-2010 عندما توجوا باللقب تحت قيادة جوزيه مورينيو.

- أول هزيمة لميلان أمام فريق إيطالي في الأبطال.

- تجنب إنتر الهزيمة في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أبريل 2010 وجميع هذه المباريات كانت في الأدوار الإقصائية.