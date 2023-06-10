وقائع المؤتمر الصحفي للوداد الرياضي قبل مواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا من قبل beIN SPORTS June 10, 2023 14:17 31:07 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحفي للوداد الرياضي قبل مواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. مقابلات دوري أبطال أفريقيا الوداد الرياضي -آخر الفيديوهات 1:34 دقيقة شاهد ما قاله كل من الشحات وشريف والسولية 31:07 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للوداد الرياضي 14:08 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لفريق الأهلي المصري 0:37 دقيقة رابطة الأندية الأوروبية تدعم الناجين من الزلزال 0:30 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وإنتر – التغطية الخاصة 3:26 دقيقة مانشستر سيتي يُنهي تحضيراته لملاقاة إنتر 1:45 دقيقة جولة في غرفة ملابس مانشستر سيتي 2:09 دقيقة إنتر يعدّ العدّة لمواجهة مانشستر سيتي 1:05 دقيقة جولة في غرفة ملابس إنتر 2:39 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إيدرسون وأونانا