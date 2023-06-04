كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والوداد

معلومات البث المباشر لمباراة الأهلي والوداد

الأهلي المصري يستضيف الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، موقعة نارية بين الفريقين العربيين الكبيرين تعد إعادة لنهائي الموسم الماضي من البطولة والتي فاز فيها الوداد باللقب الثالث في تاريخه عقب تغلبه على الأهلي (2-0)، علماً أن النهائي وقتها كان يقام من مباراة واحدة.

وسيسعى الأهلي صاحب الرقم القياسي كبطل للبطولة برصيد 10 ألقاب، إلى تحقيق فوز مطمئن قبل أن يحل ضيفاً على الوداد في مباراة الإياب التي ستقام في الحادي عشر من الشهر الحالي.

من جانبه يطمح الوداد إلى تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة العودة التي ستقام على أرضه ووسط جماهيره.

مباراة الأهلي والوداد – كيفية المشاهدة

• مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا موعدك معها سيكون اليوم الأحد في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة الأهلي والوداد ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 4.

• يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والوداد أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.