وبادر الأهلي بالتهديف عبر محمد مجدي أفشة (48)، قبل أن يردّ عليه الهلال بهدف التعادل بقدم عبد الرزيق عمر (90+5).

بهذا التعادل، أمّن الأهلي بطاقة عبوره إلى أدوار خروج المغلوب ببلوغه 11 نقطة أمام الهلال (10 نقاط)، ولكنه فقد الصدارة لمصلحة النجم الساحلي التونسي الذي حصد نقطته الـ 12 عقب فوزه على ضيفه بلاتينوم (2-0) في رادس.

ملخص اهداف ومباراة الهلال السوداني مع الأهلي المصري (1-1)

نهاية المباراة: الهلال (1) - الأهلي (1)

أضاف الحكم المغربي رضوان جيّد 12 دقيقة كاملة كوقت بديل بعد التوقف الذي حصل في أواخر المباراة، غير أنّ هذا الوقت لم يكن كافياً لأصحاب الأرض لتوقيع هدف آخر يعادل بطاقة التأهل.

- دق 90+5 (هدف): الهلال يعدّل النتيجة في توقيت حاسم بهدف البديل الناجح عبد الرزيق عمر.

- دق 90: محمود كهربا يمر بجانب الهدف الثاني غير أنه يصطدم بتألق الحارس السوداني سالم جمال الذي وضع الكرة في الركنية.

استئناف المباراة بعد تدخل الأمن السوداني وعودة الأمور إلى نصابها.

توقف المباراة عقب اقتحام بعض الجماهير السودانية أرضية الميدان احتجاجاً على صافرة الحكم المغربي.

الهلال السوداني يعجز عن رد الفعل بعد تلقي الهدف الأول في ظل غياب الحلول الهجومية الفاعلة سواء من عمق الملعب أو الأجنحة.

- دق 48 (هدف): محمد مجدي أفشة يصدم الهلاليين بهدف مبكر بعد متابعته لعمل تمهيدي مميز بين الثنائي عمر السولية وحسين الشحات صاحب التمرير الحاسمة.

- دق 46: الهلال يبادر بتهديد مرمى محمد الشناوي بتسديدة عالية بلا خطورة بقدم بشة الصغير.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: (0-0)

شوط أول "كارثي" من حيث المستوى حيث لم نشهد فيه أية إثارة أو مستوى يعكس حساسية المواجهة وحتمية نتيجتها، ولعلّ هذا الرهان هو الذي كبّل أقدام لاعبي الفريقين.

بلغنا الدقيقة 30 في البماراة ولا جديد يذكر، حيث ما تزال المباراة مغلقة وخالية من أية فرص حقيقة أو حتى محاولات جدية على المرمى.

10 دقائق أولى لم ينجح خلالها الهلال في الدخول بأجواء المباراة نظراً للضغط الجماهيري، في حين يحاول الأهلي امتصاص هيجان الدقائق الأولى لتفادي سيناريو التأخر بهدف مبكر.

بداية المباراة

الهلال السوداني - الأهلي المصري .. تشكيلتا الفريقين