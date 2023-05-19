مروان عطية يتحدّث عن سر تألقه مع الأهلي من قبل beIN SPORTS May 19, 2023 23:15 2:21 دقيقة أكد مروان عطية بأنه يحاول جاهداً الظهور بشكل جيد في تشكيلة الأهلي المصري الذي بلغ نهائي دوري أبطال إفريقيا. مقابلات دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري -آخر الفيديوهات 2:07 دقيقة محمد مجدي أفشة: "نطمح للقب 11 في دوري الأبطال" 0:36 دقيقة بونغوندا يقود قاديش لانتصار ثمين على بلد الوليد 2:21 دقيقة مروان عطية يتحدّث عن سر تألقه مع الأهلي 2:38 دقيقة الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 4:23 دقيقة ليون يقلب تأخره إلى فوز مهم على موناكو 0:58 دقيقة أولمبياكوس يبلغ نهائي الدوري الأوروبي 2:01 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن تمديد عقد قائده ماركينيوس 0:37 دقيقة شفيونتيك تؤكد مشاركتها في بطولة رولان غاروس 2:45 دقيقة توتنهام يعلن رحيل لاعبه "مورا" نهاية الموسم الجاري 2:42 دقيقة التنافس على أشدّه لاستضافة نهائي مونديال 2026