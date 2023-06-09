فاندنبروك يتحدّث عن التحضيرات لمباراة الأهلي من قبل beIN SPORTS June 9, 2023 15:32 1:24 دقيقة أكد البلجيكي سفين فاندنبروك، مدربُ الوداد، أن فريقه يستعد في أجواء تطبعها الثقة فيما صرح القائد يحيى جبران أن الجانب الذهني مهم جداً في مواجهة الأهلي أما الجناح محمد أوناجم فوصف موقعة الدار البيضاء بمباراة الموسم. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا الوداد الرياضي -آخر الفيديوهات 33:00 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لإنتر قبل نهائي الأبطال 1:12 دقيقة كريستال بالاس يتعاقد مع جيفيرسون ليرما 0:38 دقيقة فالنسيا يفعل بند شراء المدافع أوزكاجار 2:46 دقيقة الإعلام يكشف تفاصيل عقد ميسي الجديد 1:10 دقيقة مانشستر سيتي وإنتر يصلان إلى إسطنبول 0:51 دقيقة ديكلان رايس الأفضل في دوري المؤتمر 1:14 دقيقة فلامينغو يقترب من ثمن النهائي 1:24 دقيقة فاندنبروك يتحدّث عن التحضيرات لمباراة الأهلي 1:04 دقيقة الأهلي في المغرب تأهباً لمواجهة الوداد 0:44 دقيقة القادري يكشف عن قائمة المنتخب التونسي