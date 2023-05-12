الترجي يتحدى ظروفه الصعبة قبل مواجهة الأهلي من قبل beIN SPORTS May 12, 2023 13:13 2:52 دقيقة يدخل الترجي التونسي موقعة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة في رادس والفريق ليس في أفضل حالاته في انتظار ردّة فعل ٍ من اللاعبين تسعد الجماهير التي ستكون الغائب الأكبر عن القمة أمام الأهلي. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا الأهلي الترجي -آخر الفيديوهات 2:28 دقيقة الأهلي يختتم استعداداته للقاء الترجي 2:52 دقيقة الترجي يتحدى ظروفه الصعبة قبل مواجهة الأهلي 4:23 دقيقة شقيقان يتنافسان على لقب كأس أمير دولة قطر 2:50 دقيقة العربي يأمل استعادة اللقب الغائب منذ ثلاثة عقود 1:53 دقيقة السد لإنقاذ موسمه من بوابة العربي 1:30 دقيقة بونوتشي "كنا نعي صعوبة مواجهة إشبيلية" 2:09 دقيقة مورينيو يؤجل الاحتفال بالفوز إلى مباراة الإياب 2:41 دقيقة الرضا يغمر ياسين بونو 0:38 دقيقة السومة سيعود إلى الأهلي السعودي 3:02 دقيقة الجزائري بن رحمة يساهم في فوز وست هام على آلكمار