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دوري أبطال أفريقيا

مواجهات سهلة للعرب في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا

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أسفرت قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي أجريت الثلاثاء في مقر الاتحاد القاري بالقاهرة، عن مواجهة سهلة لعرب إفريقيا ودربيات عربية محتملة في الدور الـ32.

Reuters

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن إعفاء ستة أندية من خوض منافسات الدور التمهيدي هي الأهلي المصري والوداد والرجاء المغربيين وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي.

ويلتقى الزمالك حامل لقب الدوري المصري مع إيليكت التشادي في الدور التمهيدي (دور الـ64) على أن يواجه الفائز من الاتحاد الليبي وفلامبو بطل بوروندي في الدور الـ32.  

ويستهل الوداد حملة الدفاع عن لقبه مع الفائز من لقاء ريفرز يونايتد النيجيري مع واتانغا الليبيري، فيما يبدأ الأهلي وصيف النسخة الماضية مشواره من الدور الـ32 بمواجهة الفائز بين الجيش الرواندي والاتحاد المنستيري التونسي. 

ويلتقي الهلال السوداني مع سان جورج الإثيوبي، ومواطنه المريخ مع أرتا سولار بطل جيبوتي في الدور التمهيدي.
 

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