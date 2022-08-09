مواجهات سهلة للعرب في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن إعفاء ستة أندية من خوض منافسات الدور التمهيدي هي الأهلي المصري والوداد والرجاء المغربيين وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي.

ويلتقى الزمالك حامل لقب الدوري المصري مع إيليكت التشادي في الدور التمهيدي (دور الـ64) على أن يواجه الفائز من الاتحاد الليبي وفلامبو بطل بوروندي في الدور الـ32.

ويستهل الوداد حملة الدفاع عن لقبه مع الفائز من لقاء ريفرز يونايتد النيجيري مع واتانغا الليبيري، فيما يبدأ الأهلي وصيف النسخة الماضية مشواره من الدور الـ32 بمواجهة الفائز بين الجيش الرواندي والاتحاد المنستيري التونسي.

ويلتقي الهلال السوداني مع سان جورج الإثيوبي، ومواطنه المريخ مع أرتا سولار بطل جيبوتي في الدور التمهيدي.

