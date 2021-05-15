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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أفريقيا

تحديد مكان المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا

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سيقام نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم في المغرب بحسب ما أعلن الاتحاد القاري السبت، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي في العاصمة الرواندية كيغالي وشهد حضور جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

Reuters


وأعلن الاتحاد القاري في بيان أنّ نهائي دوري الأبطال المقرّر في 17 تموز/يوليو المقبل سيقام في المغرب، فيما يقام نهائي كأس الاتحاد "كونفدرالية" في بنين في 10 تموز/يوليو.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد فتح المجال أمام الدول الراغبة في استضافة الحدث في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وتقام حالياً مباريات ربع نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب.

وشهد الموسم الماضي أول نهائي لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية من مباراة واحدة، حيث تمكن الأهلي المصري من حسم اللقب لصالحه في القاهرة على حساب غريمه المحلي الزمالك في المسابقة القارية الأولى، فيما حسم نهضة بركان المغربي نهائي الكونفدرالية في المغرب على حساب بيراميدز المصري.

وتم اتخاذ العديد من القرارات أهمها إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية دون 17 عاماً 2023 في الجزائر، على أن تقام النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2021 في مصر وكذلك الحال مع بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً.

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