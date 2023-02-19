وصول بعثة شباب الأهلي دبي إلى قطر لمواجهة الهلال February 19, 2023 08:48 0:29 دقيقة وصلت بعثة شباب الأهلي دبي إلى قطر لمواجهة الهلال، ويتصدر شباب الأهلي دبي الدوري الإماراتي وهو لم يذق طعم الخسارةِ هذا العام ويطمح لمواصلة مشواره الناجح قارياً حتى الآن. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا شباب الأهلي دبي -آخر الفيديوهات 8:57 دقيقة جارديم يشيد بتنظيم قطر ويؤكد صعوبة مواجهة الهلال 12:23 دقيقة دياز يشدد على صعوبة المواجهة أمام شباب الأهلي دبي 10:42 دقيقة أوزونيديس يثق بقدرات لاعبي الفيصلي 15:54 دقيقة نكونام: "حللنا الفريق المنافس" 1:27 دقيقة غيندوزي: " المباريات أصبحت أشدَّ ضراوة" 3:13 دقيقة مانشستر يونايتد يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية 0:49 دقيقة الشباب يتابع استعداداته في الدوحة لمواجهة ناساف 0:29 دقيقة وصول بعثة شباب الأهلي دبي إلى قطر لمواجهة الهلال 2:59 دقيقة مباراة بحسابات مختلفة بين الأخضر واتحاد الجزائر 2:48 دقيقة لقاء قوي بطابع آسيوي بين الدحيل والريان