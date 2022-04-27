وسجل ماركو ستانوجيفيتش (3) وحسين نورتشاييف (59) هدفي ناساف، في حين أحرز محمد أنس (34) ومهند أبو طه (82) هدفي الوحدات.

وأصبح رصيد ناساف 9 نقاط في المركز الثاني خلف الفيصلي السعودي بفارق المواجهات المباشرة في حين تجمّد رصيد الوحدات عند 6 نقاط في المركز الأخير.

وكان الفيصلي تأهل إلى دور الستة عشر كمتصدر للمجموعة، في حين جاء تأهل ناساف كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

السد يتغلّب على الفيصلي

وضمن المجموعة ذاتها، فاز نادي السد القطري على الفيصلي السعودي بهدف نظيف على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام ليرفع السد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث.

وسجّل السد هدف المباراة الوحيد عن طريق بيدرو ميغيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

