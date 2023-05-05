

في المقابل، يدخل الهلال السعودي صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بلقب دوري أبطال آسيا لإضافة اللقب الخامس إلى خزينته رغم الغيابات.

شاهد مواجهة أوراوا ريد دايموندز والهلال مباشرةً عبر beIN SPORTS AFC السبت على الساعة 12:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.