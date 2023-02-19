محمد جمعة: "المباراة اتسمت بندية كبيرة" من قبل beIN SPORTS February 19, 2023 19:47 0:29 دقيقة أشار لاعب الريان محمد جمعة إلى أن مباراة ثمن النهائي أمام الدحيل اتسمت بندية كبيرة بين الفريقين وحسمت بركلات الترجيح. مقابلات دوري أبطال آسيا الريان -آخر الفيديوهات 2:55 دقيقة الشباب يحجز مقعداً في ربع النهائي 3:18 دقيقة أتليتيكو يستعد لدربي العاصمة بفوز صعب على بلباو 4:52 دقيقة بوروسيا دورتموند يرتقي إلى المركز الثاني 0:44 دقيقة ناغيلسمان يبرر انفعاله خلال مباراة مونشنغلادباخ 1:05 دقيقة الاتحاد المنستيري يعود بنقطة ثمينة من أرض ريال 0:41 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مواجهة فيوتشر وبيراميدز 0:29 دقيقة محمد جمعة: "المباراة اتسمت بندية كبيرة" 0:23 دقيقة محمد النعيمي: "لم تكن مباراة سهلة أمام الريان" 0:30 دقيقة توتنهام ينتصر على وست هام وينتزع المركز الرابع 0:51 دقيقة مارومو يواصل تحقيق نتائجه الجيدة