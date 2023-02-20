أقيمت المواجهة على استاد الثمامة وسجل هدف الفوز ساسان أنصاري في الدقيقة 64 من زمن المباراة.

وسيطر فولاد على معظم مجريات الشوط الأول لكنه لم يشكل أي خطورة على مرمى الفيصلي باستثناء تسديدة لاعب الوسط الإسباني روبرتو توريس من ركلة حرة مباشرة علت العارضة بقليل في الدقيقة 25.

في المقابل، لعب الفيصلي بأسلوب دفاعي منظم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة من دون أن تشكل أي منها خطورة عل المرمى الإيراني.

وفي الشوط الثاني تمكن فولاد من أخذ الأسبقية إثر خطأ دفاعي فادح استغله ساسان أنصاري الذي خطف الكرة قبل أن يضعها على يسار احمد الكسار (64).

ولم يبد الفيصلي أي ردة فعل حتى الدقائق الخمس الأخيرة التي حاول فيها إدراك التعادل ولاحت له فرصة إثر كرة نفذت من الركنية لكن رأسية وليد الأحمد مرت بجانب القائم (90).

