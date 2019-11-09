جيوفينكو: لا شيء حسم من قبل beIN SPORTS November 9, 2019 19:55 0:40 دقيقة تحدث الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بمنقطية عالية عن مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أواروا بعد الفوز بنتيجة ضئيلة 1-0 ذهاباً في الرياض. -آخر الفيديوهات 4:00 دقيقة تشيلسي ينتزع وصافة الـ"بريمرليغ" مؤقتاً 0:45 دقيقة مباراة برشلونة وسلتا فيغو – التغطية الخاصة 0:45 دقيقة مباراة ريال مدريد وإيبار - التغطية الخاصة 2:33 دقيقة القطري عبدالله التميمي يلفت الأنظار 1:44 دقيقة دي بروين: "نطمح للفوز على ليفربول" 0:54 دقيقة بارتي تمنح أستراليا التعادل ضد فرنسا 1:38 دقيقة تسيسكا موسكو يفقد الصدارة 12:05 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:58 دقيقة تكريم أفضل عدائي عام 2019