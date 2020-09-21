جوفينكو يفوز بجائزة هدف الأسبوع من قبل beIN SPORTS September 21, 2020 23:25 1:01 دقيقة فاز سيباستيان جوفينكو لاعب الهلال السعودي بجائزة هدف الأسبوع في مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من دوري أبطال آسيا النجم الإيطالي حصل على نسبة تسعة وأربعين بالمئة من الأصوات في الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا الهلال السعودي سيباستيان جوفينكو -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة جوفينكو يفوز بجائزة هدف الأسبوع 1:46 دقيقة محمد عثمان يكشف سبب انتقاله إلى الدوري القطري 4:33 دقيقة مانشستر سيتي يستهل موسمه بالفوز على وولفرهامبتون 0:33 دقيقة فيدال يجري الفحوص الطبية قبل انضمامه إلى إنتر 4:22 دقيقة ثنائية إبراهيموفيتش تهدي ميلان الفوز على بولونيا 2:06 دقيقة تعادل سباهان والعين يمنح السد بطاقة التأهل 6:04 دقيقة الشارقة يقسو على كارتيرون التعاون 0:28 دقيقة البكري: "الدحيل لم يكن أمامه سوى الفوز" 0:35 دقيقة دجوكوفيتش يقتنص لقب روما ويصبح الأكثر تتويجاً 1:42 دقيقة بونجاح: المواجهة كانت صعبة وعانينا من الإجهاد