وسجل حميد بوحمدان هدف التقدم للفريق الإيراني في الدقيقة 83، قبل أن يتعادل شباب الأهلي دبي عن طريق لاعب وسط فولاد أحمد نور الله بالخطأ في مرمى فريقه.

وأصبح رصيد كلا الفريقين نقطتين.

وكان فولاد استهل مبارياته في المجموعة بالتعادل مع الغرافة القطري بدون أهداف فيما تعادل شباب الأهلي مع أهال التركمانستاني (1-1) في الجولة الأولى أيضاً.

أحداث المباراة

ولم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص، حيث كانت أخطرها عرضية مدافع شباب الأهلي عبد العزيز هيكل قابلها محمد جمعة وهو في وضع جيد للتسجيل برعونة إلى جانب القائم(13).

وسدد آرش رضاوند مهاجم فولاد فوق العارضة(45).

وجاء الشوط الثاني أفضل نسبياً، وكان النرويجي توماس أولسن قريباً من افتتاح التسجيل لكن رأسيته أمسكها حارس مرمى فولاد شهاب الدين غوردان (56).

ورد حميد بوحمدان برأسية مماثلة بين يدي حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر (66).

وشارك عمر عبد الرحمن "عموري" بديلاً للأوزبكستاني عزيزجون غانييف (71)، لتكون المشاركة الثانية للنجم الدولي الإماراتي السابق، بعد الأولى أمام أهال، بعد غياب عن فريقه منذ 11 كانون الثاني/يناير بسبب الإصابة.

لكن فولاد هو من سجل هدف التقدم بعد تسديدة من بوحمدان حولها مواطنه نورالله الذي يلعب في صفوف شباب الأهلي بالخطأ في شباك فريقه(83).

وأدرك شباب الأهلي التعادل بعد عرضية من البديل يحيى الغساني إلى البديل الآخر كارتابيا الذي وضعها في الشباك (90+1).

ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس لغرب آسيا.