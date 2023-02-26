الهلال يكمل استعداداته لمواجهة الدحيل من قبل beIN SPORTS February 26, 2023 10:23 2:13 دقيقة أكمل حامل اللقب الهلال السعودي استعداداته لمواجهة الدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا حيث يسعى الزعيم لتأكيد تفوقه القاري في السنوات الأخيرة. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا الهلال الدحيل -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة ألكاراث يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 0:43 دقيقة منتخب مصر يودع بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب 0:30 دقيقة الشارقة يتوج بكأس السوبر الإماراتي 1:16 دقيقة المنتخب الإيراني يكمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم 2:26 دقيقة قمة كروية مرتقبة بين بايرن وأونيون برلين 0:34 دقيقة تونس تنعش آمالها ببلوغ كأس العالم لكرة السلة 1:10 دقيقة عجلة الدوري التركي تعود للدوران 1:03 دقيقة موكييلي يعبّر عن سعادته باللعب لصالح سان جيرمان 3:32 دقيقة قمة بنكهة ثأرية بين مارسيليا وباريس سان جيرمان 3:18 دقيقة نهائي مرتقب بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل في ويمبلي