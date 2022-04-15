الهلال بالعلامة الكاملة في دور المجموعات من قبل beIN SPORTS April 16, 2022 00:14 2:57 دقيقة تمكن الهلال السعودي من الفوز على استقلال دوشنبه من طاجيكستان 1-صفر اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا. وسجل سلمان الفرج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51. ويحتل الهلال صدارة المجموعة بـ9 نقاط. الملخصات دوري أبطال آسيا الهلال السعودي -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة وفاق سطيف والترجي 2:33 دقيقة الفيصلي يفوز على ناساف ويحتل الصدارة 2:57 دقيقة الهلال بالعلامة الكاملة في دور المجموعات 1:54 دقيقة مباراة دون أهداف بين سوسييداد وبيتيس 3:18 دقيقة موناكو يعود بالفوز من أرض رين 0:33 دقيقة زفيريف يتجاوز سينر ويبلغ نصف النهائي 0:33 دقيقة ديميتروف يبلغ المربع الذهبي 0:32 دقيقة شاختار يستعد لمواجهة فنربهتشة ودياً 0:52 دقيقة بن رحمة يتحدّث عن عدم وصول الجزائر إلى المونديال 1:16 دقيقة ديدييه دروغبا في لقاء خاص مع beIN SPORTS