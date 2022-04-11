وجاءت المبادرة من السد الذي باغت الفيصلي بهدف أحرزه حسن الهيدوس في الدقيقة الرابعة، قبل أن يرد الفريق السعودي سريعاً عن طريق هشام فايق في الدقيقة 16، ثم حسم الفيصلي الفوز لصالحه بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 53 عبر جوليو تافاريس.

وحاول السد العودة إلى اللقاء وإدراك التعادل على الأقل إلا أن تسرع لاعبيه أمام المرمى وتألق حارس الفيصلي جعل النتيجة تنتهي على وقع فوز مفاجئ للفريق السعودي.

ورفع الفيصلي رصيده بذلك إلى 4 نقاط عقب تحقيقه للفوز الأول له في البطولة وأصبح في المركز الثاني على لائحة ترتيب فرق المجموعة الخامسة بفارق الأهداف خلف ناساف الأوزبكي.

من جانبه تجمد رصيد السد عند نقطة وحيدة في المركز الثالث أمام الوحدات الأردني بفارق الأهداف.

