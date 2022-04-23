ويطمح الفريق السعودي إلى مواصلة عروضه الجيدة في البطولة وتحقيق انتصار ثالث يعبر به إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه.



من جانبه يسعى الوحدات إلى الحفاظ على حظوظه كاملة في التأهل حتى الجولة الأخيرة بتحقيق انتصاره الثاني توالياً بعد أن تجاوز السد في الجولة الماضية.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها سيرفع السد القطري شعار الفوز في مباراته أمام ناساف كارشي الأوزبكي، حيث يسعى رجال المدرب خابي غراثيا إلى تحقيق الفوز الثاني في المجموعة وتدارك الخسارة في الجولة الماضية أمام الوحدات الأردني وتقديم مردود أفضل.

