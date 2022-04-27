على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، افتتح الريان التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر لاعب الهلال جانغ هيون سو بالخطأ في مرمى فريقه وأضاف يوهان بولي الهدف الثاني في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً فوز الاستقلال الطاجيكي على الشارقة الإماراتي 2-0 على استاد الملك فهد الدولي.

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الريان (13 نقطة) ، مقابل 5 نقاط للشارقة، و3 للاستقلال. حيث تأهل الهلال إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة، في حين جاء تأهل الريان كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

