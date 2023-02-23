نجح الدحيل القطري في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور عندما تغلب على الشباب السعودي 2-1 اليوم الخميس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليصعد إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف لتبقى جميع الاحتمالات ممكنة في النصف الثاني.

وتمكن الكيني أولونغا نجم الدحيل من منح فريقه التقدم في وقت متأخر (77) قبل أن يبصم بنفسه على هدف تأكيد الفوز قبل خمس دقائق من نهاية المواجهة.

ومنح سعيد الربيعي الشباب هدف تذليل الفارق في الوقت بدل الضائع 90+3 لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الهزيمة.

وسينتظر الدحيل في نصف النهائي الفائز من لقاء الهلال السعودي وفولاد الإيراني الذي يقام اليوم الخميس.

ويقدم الدحيل مستويات مميزة هذا الموسم مع مدربه الأرجنتيني كريسبو إذ يتصدر الدوري القطري أيضاً بفارق نقطة عن ملاحقه العربي.