الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن عن موعد مباراتي الذهاب والإياب بين الهلال وأوراوا من قبل beIN SPORTS March 22, 2023 14:56 0:41 دقيقة أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عن المواعيد الخاصة بمباراتي الذهاب والإياب لنهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة المنتخب الإنكليزي يُنهي تحضيراته لملاقاة إيطاليا 1:50 دقيقة إيديرسون قلق من عدم تعيين مدرب للبرازيل حتى الآن 0:34 دقيقة الزمالك يقيل مدربه فيريرا 1:53 دقيقة كوليبالي وفوفانا يتحدثان عن الصيام في شهر رمضان 1:36 دقيقة موراتا قائداً جديداً لمنتخب إسبانيا 0:57 دقيقة جابر جاهزة لخوض منافسات بطولة ميامي المفتوحة للتنس 0:41 دقيقة الإعلان عن موعد مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا 2:12 دقيقة لاعبو منتخب فرنسا يحتفلون بعيد ميلاد غريزمان 2:11 دقيقة الأرجنتين تتدرب بمشاركة ميسي 0:55 دقيقة إلغاء طرد نونيش لاعب وولفرهامبتون