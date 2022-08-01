وجاء هذا الإعلان عقب مصادقة المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي على المواعيد الجديدة لمسابقتي الأندية بحيث تنطلق من فصل الخريف إلى الربيع، بدلاً من المواعيد السابقة من فصل الربيع إلى الخريف.

وتنطلق بطولة دوري أبطال آسيا في نسخة 2023-2024 اعتباراً من الدور التمهيدي الأول يوم 8 آب/أغسطس 2023، في حين تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 18 أيلول/سبتمبر ولغاية 13 كانون الأول/ديسمبر 2023. وفي المقابل تقام مباريات الأدوار الإقصائية في الفترة من 12 شباط/فبراير إلى 24 نيسان/أبريل 2024، على أن يقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و18 أيار/مايو 2024.

وفيما يلي مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024:

مواعيد انطلاق الأدوار التمهيدية

الدور التمهيدي الأول: 8 آب/أغسطس 2023

الدور التمهيدي الثاني: 15 و22 آب/أغسطس 2023

مواعيد مواجهات دور المجموعات

الجولة الأولى: الغرب يومي 18 و19 أيلول/سبتمبر 2023، الشرق يومي 19 و20 أيلول/سبتمبر 2023.

الجولة الثانية: الغرب يومي 2 و3 تشرين الأول/أكتوبر 2023، الشرق يومي 3 و4 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الجولة الثالثة: الغرب يومي 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر 2023، الشرق يومي 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الجولة الرابعة: الغرب يومي 6 و7 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، الشرق يومي 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

الجولة الخامسة: الغرب يومي 27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، الشرق يومي 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

الجولة السادسة: الغرب يومي 11 و12 كانون الأول/ديسمبر 2023، الشرق يومي 12 و13 كانون الأول/ديسمبر 2023.

الأدوار الإقصائية

دور الـ16 - الذهاب: الغرب يومي 12 و13 شباط/فبراير 2024، الشرق يومي 13 و14 شباط فبراير/2024

دور الـ16 - الإياب: الغرب يومي 19 و20 شباط/فبراير 2024، الشرق يومي 20 و21 شباط فبراير/2024

ربع النهائي - الذهاب: الغرب يومي 4 و5 آذار/مارس 2024، الشرق يومي 5 و6 آذار/مارس 2024

ربع النهائي - الإياب: الغرب يومي 11 و12 آذار/مارس 2024، الشرق يومي 12 و13 آذار/مارس 2024

نصف النهائي - الذهاب: الغرب يوم 16 نيسان/أبريل 2024، الشرق يوم 17 نيسان/أبريل 2024

نصف النهائي - الإياب: الغرب يوم 23 نيسان/أبريل 2024، الشرق يوم 24 نيسان/أبريل 2024

النهائي - الذهاب: 11 أيار/مايو 2024

النهائي - الإياب: 18 أيار/مايو 2024

كأس الاتحاد الآسيوي

من جهة أخرى تنطلق منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لنسخة 2023-2024 من خلال الدور التمهيدي يوم 1 آب/أغسطس 2023، وتقام مباريات دور المجموعات في الفترة من 18 أيلول/سبتمبر إلى 14 كانون الأول/ديسمبر.

وتقرر أن يقام قبل نهائي المناطق خلال شهر شباط/فبراير 2024، على أن تقام المباراة النهائية من جولة واحدة يوم 5 أيار/مايو 2024.

هذا وقرر الاتحاد إلغاء قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض، لحسم تساوي الفريقين في مسابقات الأندية، واستبدالها بخوض وقت إضافي، وركلات الترجيح عند الحاجة من أجل تحديد هوية الفائز اعتباراً من الموسم المقبل.