انتصر أولسان الكوري الجنوبي 5-0 اليوم الأحد على غوانجو الصيني في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة التاسعة ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتناوب على الخماسية كل من لوك (4) والمجري كوزتا (54) والبدلاء الجورجي فالري (64) والياباني أمانو (73) ويونغ وو (85),

وضمن المرحلة ذاتها سقط جوهور دارول الماليزي على أرضه أمام كاواساكي فرونتال بخمسة أهداف دون رد.

وافتتح ياسوتو واكيزاكا التسجيل في الدقيقة 14 ثم أضاف يو كوباياشي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و43 قبل أن يسجل مارسيو أغوستو الهدف الرابع في الدقيقة 81.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين سجل تشاناثيب سونغكراسين الهدف الخامس.

وارتقى كاواساكي فرونتال بذلك لصدارة المجموعة التاسعة برصيد 8 نقاط وجاء أولسان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف أمام جوهر الماليزي الثالث.

