فيسيل كوبي الياباني يعزّز صدارته

عزّز فيسيل كوبي الياباني صدارته بفوز ثان على التوالي جاء على حساب سوون سامسونغ بلو وينغز الكوري الجنوبي بهدف نظيف، اليوم الأربعاء، ضمن المرحلة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال آسيا.

وسجل كيوغو فوروهاشي هدف المباراة الوحيد لفيسيل كوبي في الدقيقة 90.

بهذا الفوز رفه فيسيل رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة محقّقاً العلامة الكاملة.

وتأجلت مواجهة غوانغجو إيفرغراندي الصيني مع مضيفه غوهور دارول تاكزيم الماليزي بسبب حظر السفر نتيجة فيروس كورونا الذي انتشر في الصين.

وفي المجموعة الثامنة، تغلب يوكوهاما مارينوس الياباني على سيدني الأسترالي برباعية نظيفة رفع بها رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

وتأجلت المواجهة الثانية ضمن المجموعة ذاتها بين شنغهاي الصيني وجيونبوك الكوري الجنوبي بسبب فيروس كورونا أيضاً.