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جوهور دار التعظيم الماليزي إلى الدور ثمن النهائي

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بلغ جوهور دار التعظيم الماليزي الدور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا بفوزه الثمين على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 2-1 في المرحلة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة.

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وسجّل للفائز كل من الأرجنتيني لياندرو فيلازكوز (5) وبارك يونغ وو (90+4 خطأ في مرمى فريقه).

في المقابل بصم الياباني جون أمانو على هدف الخاسر الوحيد (6).

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها جوهور دار التعظيم دور الـ16 من منافسات أمجد الكؤوس الآسيوية.

وضمن المجموعة ذاتها تغلّب كاواساكي فرونتال الياباني على غوانغجو إيفرغراندي الصيني بهدف دون رد.

وبذلك تصدّر جوهور دار التعظيم المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن كاواساكي فرونتال الثاني وثلاث نقاط عن أولسان هيونداي الثالث في حين تذيل غوانغجو إيفرغراندي الترتيب دون نقاط.
 

دوري أبطال آسيا جوهور دار التعظيم الماليزي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي
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