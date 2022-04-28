جدول مباريات أندية منطقة غرب آسيا في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

وفيما يلي البرنامج الكامل لمواجهات ثمن النهائي :
الهلال (السعودية) - شباب الأهلي دبي (الإمارات)
الشباب (السعودية) - ناساف كارشي (أوزبكستان)
الدحيل (قطر) - الريان (قطر)
الفيصلي (السعودية) - فولاد خوزستان (إيران)
وعلى غرار مرحلة المجموعات تقام مباريات الأدوار الإقصائية من منافسات دوري أبطال آسيا لهذا الموسم بنظام التجمّع :
- دور الـ16: 3 و4 شباط/فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة).
- ربع النهائي: 7 شباط/فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة).
- نصف النهائي: 10 شباط/فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة).