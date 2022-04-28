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جدول مباريات أندية منطقة غرب آسيا في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

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تعرّف على جدول مباريات أندية منطقة غرب آسيا في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

AFP

وفيما يلي البرنامج الكامل لمواجهات ثمن النهائي :

الهلال (السعودية) - شباب الأهلي دبي (الإمارات)

الشباب (السعودية) - ناساف كارشي (أوزبكستان)

الدحيل (قطر) - الريان (قطر)

الفيصلي (السعودية) - فولاد خوزستان (إيران)

وعلى غرار مرحلة المجموعات تقام مباريات الأدوار الإقصائية من منافسات دوري أبطال آسيا لهذا الموسم بنظام التجمّع :

- دور الـ16: 3 و4 شباط/فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة).

- ربع النهائي: 7 شباط/فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة).

- نصف النهائي: 10 شباط/فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة).

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