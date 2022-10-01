إنجاز ميار المصنفة 74 عالمياً تحقق بعد أن حسمت مواجهتها أمام سكاري في النهائي بمجموعتين دون رد (7-5) و(6-3).

وأصبحت ميار بذلك أول مصرية تتوج بلقب في بطولات رابطة محترفات التنس.

وقالت شريف عقب الفوز "هذا يعني الكثير لبلدي. هذا يعني الكثير للناس في الوطن، وعائلتي، وكل العمل الشاق، وكل المعاناة الذهنية في الأسابيع الماضية. أنا سعيدة جداً. لم يكن هذا متوقعًا أبدًا".

وأضافت "أنا متعبة جداً، مرهقة. بادئ ذي بدء، أود أن أهنئ ماريا، أعلم أن هذه ليست النتيجة التي توقعتها ولكنك لاعبة رائعة وبطلة رائعة وليس عليك إثبات ذلك، فنحن نعرف من أنت".

وتابعت "كان اليوم يومًا صعبًا جدا بالنسبة لي، أمضيت ساعات عدة في الملعب. أنا سعيدة جدًا لأنني نجحت في الفوز".

أحداث المباراة النهائية

ووجدت شريف نفسها متخلفة صفر-2 في المجموعة الأولى لكنها سرعان ما كسرت إرسال ساكاري أربع مرات في المجموعة الأولى وحسمتها في صالحها 7-5 في 54 دقيقة مستفيدة من نسبة الإرسال الأول المنخفضة لساكاري والتي بلغت 44%، وحولت جميع نقاط الكسر الأربع التي حصلت عليها في المجموعة.

ونجحت ساكاري مرة أخرى في كسر إرسال شريف مطلع المجموعة الثانية وتقدمت 2-صفر، لكنها فشلت في الحفاظ على تقدمها ونجحت المصرية في فرض التعادل 2-2 قبل أن تحسمها في صالحها 6-3.

وأنهت شريف المباراة النهائية بعشر نقاط فائزة مقابل 11 خطأً مباشراً وحصلت على 13 فرصة لكسر إرسال منافستها نجحت في ترجمة ست منها، فيما حققت ساكاري 22 نقطة فائزة مقابل 22 خطأً مباشراً.

وهذا ثاني نهائي لشريف (26 عاماً) في دورات الـ250، بعد بلوغها نهائي دورة كلوج الرومانية في 2021 عندما خسرت أمام الألمانية أندريا بتكوفيتش، علماً أنها متوجة بدورتي ماربيا الاسبانية وكارلسروه الالمانية مرتين (125).

في المقابل، فشلت ساكاري في إحراز لقبها الثاني بعد دورة المغرب المفتوحة 2019، علماً انها بلغت نهائي انديان ويلز الأميركية هذا الموسم.