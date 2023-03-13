ويخوض المصنف سادساً عالمياً الدورة بعد تتويجه في آخر ثلاث دورات شارك فيها وهي روتردام والدوحة ودبي، لكنه عموماً لا يحبذ اللعب في هذه الدورة نظراً لبطء أرضية الملعب وأفضل نتيجة حققها فيها كانت بلوغه الدور ثمن النهائي عام 2021.

وضرب مدفيديف موعداً في الدور ثمن مع الألماني ألكساندر زفيريف الذي تخطى بصعوبة عقبة الفنلندي إميل روسوفووري بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (7-5 و1-6 و7-5).

تشيلي مغمور يطيح رود

من جانبه حقق التشيلي المغمور كريستيان غارين المصنف 97 عالمياً والمتأهل من التصفيات، مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه النرويجي كاسبر رود المصنف ثالثًا في البطولة بفوزه عليه 6-4 و7-6 (7-2) واحتاج غارين إلى أقل من ساعتين لتخطي عقبة المصنف رابعاً عالمياً الذي بلغ نهائي بطولة كبرى في الغراند سلام مرتين العام الماضي، لكنه بدأ العام الحالي بشكل مخيب بعد فشله في تخطي الدور الثاني في ثلاث دورات شارك فيها حتى الان.

وقال غارين "أنا سعيد جداً للطريقة التي لعبت فيها اليوم، اظهرت قتالية طوال المباراة".

وقلب البريطاني كاميرون نوري المصنف عاشراً في الدورة والذي بلغ نهائي بوينس ايرس واحرز دورة ريو دي جانيرو في الاسابيع الاخيرة، تخلفه بمجموعة ثم 1-4 في الثانية، الى فوز امام الياباني تارو دانيال المتأهل من التصفيات بنتيجة 6-7 (5-7) و7-5 و6-2.

منافسات السيدات

وفي فئة السيدات، تابعت البيلاروسية ارينا سابالنكا المصنفة ثانية عالمياً وبطلة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، تقدمها في البطولة مستغلة انسحاب الأوكرانية ليسيا تسورنكو "لأسباب شخصية" كما أعلن منظمو الدورة.

وإذا كان سبب عدم خوض تسورنكو المباراة غير معروف رسمياً فإنه قد لا يكون متعلقاً بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وذلك لأنها انسحبت من 9 دورات شاركت فيها من أصل 18 وتحديداً منذ دورة إنديان ويلز العام الماضي.

وقلبت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة ثالثة تخلفها بمجموعة أمام الروسية أناستازيا بوتابوفا لتخرج فائزة 3-6 و6-4 و7-5.

