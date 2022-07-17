سيروندولو يفوز بلقب بطولة بإستاد من قبل beIN SPORTS July 17, 2022 18:13 0:31 دقيقة توّج الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو بلقب بطولة باستاد للتنس بفوزه في النهائي على مواطنه سيباستيان بايس بنتيجة 7-6 (7-4) و6-2. تقارير إخبارية فرانشيسكو سيروندولو -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة لوبيتيغي يتحدّث عن رحلة كوريا الجنوبية التحضيرية 1:27 دقيقة كونتي سعيد بالفترة الإعدادية لتوتنهام ويشيد بمورا 0:27 دقيقة فيليبسن الأسرع وفينغيغارد يحتفظ بالصدارة 0:31 دقيقة سيروندولو يفوز بلقب بطولة بإستاد 9:57 دقيقة شاهد مراسم تتويج الثنائي غالان وليبرون 0:34 دقيقة ذهبية الماراثون للإثيوبي تولا 4:00 دقيقة غالان وليبرون يتحدثان عن مشاعرهما الخاصة 3:03 دقيقة غالان وليبرون يتوجان بلقب بطولة باريس بريميير بادل 0:35 دقيقة مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم ليساندرو مارتينيز 1:11 دقيقة فوز سوريا ولبنان وإيران في كأس آسيا لكرة السلة