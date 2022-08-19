واحتاج مدفيديف إلى ساعة و38 دقيقة لحجز بطاقته إلى دور الأربعة والإبقاء على حظوظه بنيل لقب هذه الدورة للمرة الثانية بعد عام 2019 حين منحته أول تتويج له في دورات الألف نقطة للماسترز.

وحقق الروسي البالغ 26 عاماً والساعي إلى لقبه الثاني هذا الموسم، بعد دورة لوس كابوس، 32 ضربة ناجحة وحافظ على رباطة جأشه في اللحظات الهامة من مواجهته الأولى على الإطلاق مع فريتز، منقذاً ثلاث كرات كانت كفيلة بفوز الأخير بالمجموعة الأولى.

وعلق مدفيديف على مباراته مع فريتز الذي حظي بدعم الجمهور المحلي، قائلاً "هناك دائماً مباريات صعبة على الملاعب السريعة لسينسيناتي. علمت أنها ستكون مباراة متقاربة".

وتابع "في المجموعة الأولى، تفوق عليّ بعض الشيء. حصل على فرص أكثر. لكني نجحت بالبقاء في أجوائها والفوز بها عبر الشوط الفاصل، وهذا ساعدني على الفوز بالمباراة".

ويلاقي الروسي في دور الأربعة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أو الأميركي جون إيسنر.

كيز تقصي بطلة ويمبلدون

ولدى السيدات، بلغت الأميركية ماديسون كيز، المصنفة 24 عالمياً وبطلة عام 2019، نصف النهائي، وذلك بإقصائها بطلة ويمبلدون الكازخستانية إيلينا ريباكينا الخامسة والعشرين بالفوز عليها 6-2 و6-4 في ساعة و31 دقيقة.

وتلتقي كيز في دور الأربعة التشيكية بترا كفيتوفا الثامنة والعشرين التي فازت بدورها على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش الثالثة والستين 6-2 و6-3 في 59 دقيقة فقط.

وعلقت كيز على انتصارها، قائلة "إيلينا لاعبة مذهلة بإمكانها أن تقلب المباراة رأساً على عقب في أي لحظة. احتجت إلى البقاء متقدمة عليها"، مضيفةً "شعرت أني بحاجة إلى 12 نقطة لحسم المباراة، بالتالي أنا سعيدة بالفوز. في حال تراخيت أمامها، فستطيح بك".

ورأت "أن وجودها (ريباكينا) في وضع السيطرة ليس بالأمر الجيد على الإطلاق، فتوجب عليّ أن أستفيد من كل كرة أتيحت لي".