ومنذ وصولها إلى نهائي دورة ميامي الألف وخسارتها أمام المصنفة الأولى حالياً البولندية إيغا شفيونتيك، عجزت أوساكا عن الذهاب بعيداً في أي من مشاركاتها الأربع التالية.

وقبل وصولها إلى الدورة التي حلت وصيفة لها عام 2020، خرجت أوساكا من الدور الثاني لدورة مدريد الألف، الدور الأول لبطولة رولان غاروس، ثمن نهائي دورة سان خوسيه والدور الأول لدورة تورونتو الألف حين انسحبت أمام الأستونية كايا كانيبي بعدما خسرت المجموعة الأولى 6-7 (4-7) وتخلفت في الثانية صفر-3.

واحتاجت جانغ شواي إلى ساعة و15 دقيقة لكي تحقق فوزها الأول في هذه الدورة منذ عام 2014 وتلحق بمنافستها اليابانية، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى، هزيمتها الثامنة في 21 مباراة خاضتها هذا العام، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى التي أحرزت أوساكا لقبها مرتين عامي 2018 و2020 قبل أن تتأثر بعدها بالمشاكل النفسية التي أبعدتها عن الملاعب لفترة.

خروج سيرينا

وتواصلت أيضاً معاناة الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس بخسارتها أمام البريطانية إيما رادوكانو بطلة فلاشينغ ميدوز من دون مقاومة 4-6 وصفر-6.

وبعد أيام معدودة على إعلانها أنها ستضع حداً لمسيرتها في وقت ما بعد بطولة فلاشينغ ميدوز التي تنطلق في 29 الحالي، وبدت الأميركية التي تحتفل الشهر المقبل بميلادها الحادي والأربعين، مستاءة تماماً لدرجة أنها لم تتحدث بعد المباراة ولم تحضر حتى المؤتمر الصحافي التقليدي بعد مواجهة بدأتها منافستها البريطانية بكسر الإرسال في الشوط الأول للمجموعة الأولى، ثم كررت الأمر في مستهل الثانية، ما مهد الطريق أمامها للخروج منتصرة من أول وربما آخر لقاء لها مع الأميركية الأسطورة.

وكانت سيرينا، الفائزة بـ23 لقباً في البطولات الكبرى، تخوض رابع مباراة لها فقط هذا الموسم ولم تفز سوى بواحدة كانت الأسبوع الماضي في دورة تورونتو الألف على حساب الإسبانية الإسبانية نوريا باريساس دياس حين حققت انتصارها الأول في منافسات فردي السيدات منذ الرابع من حزيران/يونيو 2021 حين تغلبت على مواطنتها دانييل كولينز في الدور الثالث لبطولة رولان غاروس.

وبعد غياب لمدة عام بسبب إصابة في الفخذ، خسرت سيرينا في حزيران/يونيو مباراتها الأولى في الفردي أمام الفرنسية هارموني تان في الدور الأول لبطولة ويمبلدون، ثم فازت في تورونتو على باريساس دياس قبل أن تخسر أمام السويسرية بليندا بنتشيتش.

ولم تكن فينوس وليامس أفضل حالاً من أوساكا وشقيقتها سيرينا، إذ عجزت ابنة الـ42 عاماً عن تحقيق الفوز للدورة الخامسة توالياً، وتحديداً منذ تخطيها الدور الأول لبطولة ويمبلدون، وذلك بخسارتها أمام التشيكية كارولين بليشكوفا بطلة 2016 بنتيجة 5-7 و1-6.

وتلتقي التشيكية في اختبارها المقبل البلجيكية إيليز مرتنز التي تغلبت بدورها بسهولة على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 6-1 و6-1.

كما انتهى مشوار بنتيشيتش بخسارتها أمام الرومانية سورانا كريستيا 2-6 و7-6 (7-3) و4-6، والأميركية كوكو غوف بخسارتها أمام التشيكية ماري بوزكوفا 5-7 وصفر-1 ثم بالانسحاب، فيما تأهلت الرومانية سيمونا هاليب إلى الدور الثاني بصعوبة بعد فوزها على الروسية أناستازيا بوتابوفا 6-4 و3-6 و6-3.

وكانت الإستونية أنيت كونتافيت التي أعفيت من الدور الأول كونها مصنفة ثانية، أولى المتأهلات الى ثمن النهائي بفوزها على التشيكية تيريزا مارتينسوفا 3-6 ,7-5 ,6-4.