كينغ طالبت نادي عموم إنكلترا الذي يدرس إمكانية حظر اللاعبين في ثالثة البطولات الأربع الكبرى للعام الثاني توالياً، بالامتناع عن ذلك، معتبرة أنه من الأجدرِ السماح بمشاركتهم ومنحهم فرصة الاستفادة من نقاط وجوائزِ البطولة وذلك على هامش متابعتها لمنافسات بطولة أستراليا المفتوحة التي يشارك فيها اللاعبون المعنيون تحت علم محايد.

