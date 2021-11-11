وتابعت بليشكوفا، المصنفة ثالثة، هيمنتها على موغوروسا السادسة وتغلبت عليها 4-6 و6-2 و7-6 (8-6)، بعد مواجهة نارية استمرت ساعتين و26 دقيقة.

وحُسم اللقاء بالشوط الفاصل "تاي بريك" من المحاولة الرابعة لبليشكوفا.

وهذا الفوز التاسع في 11 مباراة لبليشكوفا على الإسبانية، والثالث توالياً في البطولة الختامية، لتعزز حظوظها في بلوغ نصف النهائي للمرة الرابعة توالياً.

وفي وقت مبكر، كانت الإستونية أنيت كونتافيت، المصنفة ثامنة، قد تغلبت على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الثانية 6-3 و6-4.

ووصلت الإستونية إلى المكسيك بـ"فورمة" جيدة، بعد تتويجها بأربعة ألقاب (كليفلاند، أوسترافا، موسكو وكلوج) في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.

وتأكد مسارها التصاعدي بعد تغلبها على حاملة لقب بطولة رولان غاروس، في أول مواجهة بينهما على صعيد الدورة الختامية.