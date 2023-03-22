أنس جابر جاهزة لخوض منافسات بطولة ميامي المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS March 22, 2023 14:59 0:57 دقيقة أكدت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة الخامسة عالمياً جاهزيتها لخوض منافسات بطولة ميامي المفتوحة للتنس، مؤكدة أنها تتطلع للمشاركة في بطولة الألف نقطة. مقابلات أنس جابر بطولة ميامي المفتوحة للتنس -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة المنتخب الإنكليزي يُنهي تحضيراته لملاقاة إيطاليا 1:50 دقيقة إيديرسون قلق من عدم تعيين مدرب للبرازيل حتى الآن 0:34 دقيقة الزمالك يقيل مدربه فيريرا 1:53 دقيقة كوليبالي وفوفانا يتحدثان عن الصيام في شهر رمضان 1:36 دقيقة موراتا قائداً جديداً لمنتخب إسبانيا 0:57 دقيقة جابر جاهزة لخوض منافسات بطولة ميامي المفتوحة للتنس 0:41 دقيقة الإعلان عن موعد مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا 2:12 دقيقة لاعبو منتخب فرنسا يحتفلون بعيد ميلاد غريزمان 2:11 دقيقة الأرجنتين تتدرب بمشاركة ميسي 0:55 دقيقة إلغاء طرد نونيش لاعب وولفرهامبتون