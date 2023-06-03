نادال يستهل فترة تعافي مقدّرة بخمسة أشهر

وقال المتحدث "سارت الجراحة على ما يرام واشتملت على تنظيف الأجزاء الليفية والمتضررة من الوتر (للعضلة القطنية الكبيرة في الطرف السفلي) وكذلك تقويته".

أضاف "ثانياً، تم علاج آفة قديمة في وركه الأيسر، ما سيساهم بالتأكيد في شفاء الوتر".

أردف المصدر أن نادال الذي بلغ السابعة والثلاثين السبت "سيبدأ عملية التعافي الوظيفي في غضون ساعات وتُقدّر الفترة العادية بخمسة أشهر".

وكانت الإصابة في عضلة مفصل الورك الأيسر أبعدت نادال عن المنافسة منذ خسارته في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي. ورغم الألم، أصر على إنهاء المباراة التي خسرها أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد في ثلاث مجموعات.

ولم يلعب المصنف أول عالمياً سابقاً منذ ذلك الحين، مؤجلاً عودته إلى ملاعب الكرة الصفراء، قبل أن يعلن في 18 أيار/مايو عن عدم مشاركته في بطولة رولان غاروس المفضلة لديه حيث أحرز لقبها 14 مرة، ومن دون أن يفصح عن تاريخ محدد للعودة، مؤكداً أن الهدف هو عام 2024 الذي ربما قد يكون الأخير له في عالم التنس.

