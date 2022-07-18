مدفيديف يواصل سيطرته على صدارة تصنيف المحترفين

وتقدم الأميركي ماكسيم كريسي 8 مراكز وبات في المرتبة 33، إثر تتويجه بباكورة القابه في دورة نيوبورت الأميركية، وهي أفضل مرتبة له في مسيرته.

شفيونتيك تحلق في الصدارة

وفي فئة السيدات، تحلق البولندية إيغا شفيونتيك في الصدارة بفارق شاسع عن الاستونية أنيت كونتافيت وتأتي اليونانية ماريا ساكّاري في المرتبة الثالثة، فيما بقيت التونسية أنس جابر في المركز الخامس.

وشهدت المراكز العشرة الأولى تغييراً واحداً تمثل بصعود الأميركية جيسيكا بيغولا مرتبة واحدة إلى السابعة على حساب مواطنتها دانيال كولينز.

وتقدّمت الكرواتية بترا مارتيتش الفائزة بدورة لوزان السويسرية 30 مركزاً وباتت خامسة وخمسين عالمياً، في حين دخلت الأميركية برناردا بيرا نادي اللاعبات المئة الأوليات بعد تتويجها بدورة بودابست واصبحت في المرتبة 81.

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الروسي دانييل مدفيديف 7775 نقطة

2- الألماني ألكسندر زفيريف 6850

3- الإسباني رافايل نادال 6165

4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5045

5- النرويجي كاسبر رود 4890

6- الإسباني كارلوس ألكاراس 4845

7- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 4770

8- الروسي أندري روبليف 3540

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3445

10- الإيطالي يانيك سينر 3185

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 8336 نقطة

2- الإستونية أنيت كونتافيت 4326

3- اليونانية ماريا سكّاري 4190

4- الإسبانية باولا بادوسا 4030

5- التونسية أُنس جابر 4010

6- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3267

7- الأميركية جيسيكا بيغولا 3087 (+1)

8- الأميركية دانيال كولينز 3022 (-1)

9- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 2886

10- البريطانية إيما رادوكانو 2717

