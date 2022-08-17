مدفيديف وألكاراس إلى ثمن نهائي دورة سينسيناتي

ويلتقي بطل سينسيناتي لعام 2019 في ثمن النهائي الفائز بين الكندي دينيس شابوفالوف والأميركي توم بول.

وخلافاً لمدفيديف، لم يجد الإسباني كارلوس ألكاراس صعوبة لحجز بطاقته الى ثمن النهائي على حساب الأميركي ماكينزي ماكدونالد 6-3 و6-2، ليواجه الكرواتي المخضرم مارين تشيليتش الفائز على الفنلندي إميل روسوفووري 6-4 و6-7 (5-7) و7-5.

وحافظ كيريوس على تقليده لهذا الموسم بفوزه بجميع مبارياته في الدور الأول والتي بلغت 11 بعد تغلبه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 7-5 و6-4، ليواجه في الدور الثاني الأميركي تايلور فريتز.

وعانى الإيطالي يانيك سينر الأمرين لبلوغ الدور الثاني بفوزه على الأسترالي الصاعد من التصفيات ثاناسي كوكيناكيس 6-7 (9-11) و6-4 و7-6 (8-6) في لقاء استغرق قرابة ثلاث ساعات وربع الساعة.

ويلتقي الإيطالي البالغ 21 عاما في الدور الثاني الصربي ميومير كيتسامانوفيتش الذي أقصى الإسباني بابلو كارينيو بوستا، الفائز الأحد بلقب دورة مونتريال الألف نقطة للماسترز، بالفوز عليه 1-6 و7-5 و7-6 (7-4).