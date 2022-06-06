كونتافيت تنفصل عن مدربها

وقال تورسونوف في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أود أن أعلن أنني وأنيت كونتافيت لن نواصل تعاوننا. أود أن أشكر أنيت على هذه الفرصة التي منحتها لي، وأهنئها على تحقيق أعلى تصنيف لها في مسيرتها الاحترافية وأتمنى لها كل التوفيق في المستقبل".

وتتدرب كونتافيت البالغة من العمر 26 عامًا مع تورسونوف منذ شهر آب/أغسطس 2021 في مدينة سينسيناتي الأميركية، وتوجت بقيادة تورسونوف بأربع دورات في نهاية موسم 2021 (كليفلاند الأميركية وأوسترافا التشيكية وموسكو وكلوج الرومانية).

ومنذ بداية عام 2022، توجت الإستونية التي خرجت من الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بطلة في دورة سانت بطرسبورغ الروسية ووصلت إلى نهائي دورة الدوحة في 26 شباط/فبراير الماضي.

وبعد ذلك، كانت أفضل نتيجة لها بلوغها ربع نهائي دورة شتوتغارت الألمانية منتصف نيسان/أبريل الماضي عندما خسرت أمام البيلاروسية ارينا سابالينكا 4-6 و6-3 و1-6.

وحتى الآن، لم تعلن كونتافيت التي لن تشارك في الدورتين المقررتين هذا الأسبوع على الملاعب العشبية في نوتنغهام الإنكليزية وزهرتوغنبوش الهولندية، عن مدربها الجديد.