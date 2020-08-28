راونيتش يتخطى تسيتسيباس ويواجه دجوكوفيتش في النهائي

وسيلتقي راونيتش المصنف 30 عالميا والباحث عن لقبه التاسع في مسيرته الاحترافية، حيث لم يحقق أي لقب منذ أكثر من أربعة أعوام، في النهائي مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا الذي فاز على الإسباني روبرتو باوتيستا اغوت 4-6 و6-4 و7-6 (7/0).

وقال الكندي البالغ 29 عاماً "سيكون من الرائع (الفوز بالدورة). بشكل عام كجزء من مسيرتي وليس فقط بسبب ما حصل في الأشهر الستة الأخيرة (توقف المنافسات) والعودة الى اللعب. أريد أن أصل الى مستويات لم أحققها بعد".

وهذه المرة الرابعة التي يبلغ فيها راونيتش نهائي دورة ماسترز (خسر الثلاث جميعها سابقا) منذ أن حل وصيفا لدجوكوفيتش في انديان ويلز عام 2016.

وفاز كل لاعب بشوط إرساله في المجموعة الأولى ليحتكمان إلى شوط كسر التعادل، حيث أنقذ الكندي نقطة لحسم المجموعة لصالح اليوناني التي شكلت منعطف ليحسمها في صالحه.

وكسر راونيتش إرسال تسيتسيباس الفائز بالدورة الختامية في لندن العام الفائت قبل ان يمضي وينهي المباراة لصالحه.

