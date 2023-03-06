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دورة مونتيري: فيكيتش تتوج بلقبها الرابع

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توجت الكرواتية دونا فيكيتش بلقبها الرابع بعد فوزها على الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة خامسة عالمياً 6-4 و3-6 و7-5 الأحد في نهائي دورة مونتيري المكسيكية الـ250 نقطة لكرة المضرب.

AFP

وبعدما دخلت الدورة كالمرشحة الأوفر حظاً للفوز باللقب، تكرر سيناريو 2015 وسقطت غارسيا في نهائي مونتيري بعد مباراة استغرقت ساعتين و29 دقيقة.

وفشلت الفرنسية بالتالي في رفع ألقابها إلى 12، فيما أضافت الكرواتية المصنفة 31 عالمياً لقب الدورة المكسيكية إلى ألقاب كوالالمبور 2014 ونوتنغهام 2017 وكورمايور 2021.

وخلافاً للنصف الثاني من الموسم الماضي حين توجت بطلة لدورة سينسيناتي الألف ووصلت إلى نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز، تعاني غارسيا في بداية 2023 إذ خرجت من ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، ثم ربع نهائي دورة قط توتال قبل أن تسقط عند العقبة الأولى الأسبوع المنصرم في دورة دبي.

كارولين غارسيا دونا فيكيتش دورة مونتيري
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