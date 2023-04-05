دورة تشارلستون: جابر إلى الدور الثالث وخروج مبكر للمصرية شريف

في المباراة الأولى، حققت جابر المصنفة ثانية في الدورة الأميركية فوزها الرابع فقط في ثماني مباريات خاضتها حتى الآن هذا العام، عندما تغلبت على تسورنكو في ساعة و28 دقيقة في ثاني مواجهة بينهما.

وثأرت التونسية التي غابت عن دورتي دبي والدوحة بسبب عملية جراحية بسيطة في الركبة عقب خروجها المبكر من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، من الأوكرانية التي كانت حسمت المواجهة الأولى بينهما في دور الـ32 لدورة دبي عام 2018.

وتلتقي جابر في الدور المقبل مع الأميركية كارولين دوليهايد المشاركة ببطاقة دعوة أو التشيكية ليندا فروهفيرتوفا.

وبلغت الدور الثالث أيضا البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا بتغلبها على الأميركية سلون ستيفنز 3-6 و6-3 و6-2، والروسية آنَّا كالينسكايا بفوزها على الفرنسية أليزيه كورنيه 7-6 (7-4) و4-6 و6-2.

وضربت أزارنكا وكالينسكايا موعدا في الدور الثالث.

وودعت شريف الدورة مبكرا بسقوطها أمام بادوسا 3-6 و1-6.