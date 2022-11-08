الفرنسية غارسيا تتوج موسمها الاستثنائي بإحراز أهم ألقابها

واصبحت ابنة مدينة ليون البالغة 29 عاماً ثاني فرنسية تحرز البطولة التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في العالم، بعد أميلي موريسمو المتوجة أمام مواطنتها ماري بيرس في 2005.

ورفعت غارسيا عدد ألقابها لهذا الموسم إلى أربعة وفي مسيرتها إلى 11، لكن تتويجها في هذه البطولة هو الأهم على الإطلاق وسيسمح لها في إنهاء العام رابعة في تصنيف رابطة المحترفات، في مركز سبق لها أن وصلت اليه عام 2018 قبل أن تتراجع نتائجها بسبب الإصابات المتكررة وفقدان الثقة بالنفس، ما أدى الى تراجعها حتى المركز الرابع والسبعين نهاية العام الماضي.

صلابة معنوية

وتوجهت غارسيا بالشكر "لجميع أفراد فريقي المتواجدين في المدرجات، كما أود أن أتشارك الكأس مع جميع الأشخاص الذين كانوا بجانبي طيلة هذه الأعوام. لن أحمل معي من هذه التجربة سوى الأشياء الإيجابية التي جعلتني أفضل كلاعبة وشخص".

ووصلت غارسيا الى تكساس بمعنويات مهزوزة بعض الشيء بعد القرار المفاجئ لمدربها برتران بيريه بالرحيل، لكنها كانت صلبة معنوياً وبدنياً حتى في ظل الارهاق الذي تعاني منه جميع اللاعبات في نهاية هذا الموسم، ونجحت في أن تتوج بأكبر ألقابها، حارمة سابالينكا (24 عاماً) من احراز اللقب الشخصي الحادي عشر أيضاً والأهم كذلك في مسيرتها.

وبعد فوزها على اليونانية ماريا ساكاري في نصف النهائي، تطرقت غارسيا إلى وضعها المعنوي بعد الانفصال عن مدربها الذي تولى المهمة قبل 11 شهراً خلفاً لوالدها لوي-بول، قائلة "كان علي قبول الموقف والتركيز على اللحظة الحالية".

مواجهة قوية

وعوّلت اللاعبتان على ارسالهما القوي، في مباراة متقاربة المستوى في فورت وورث في تكساس الأميركية. أخذت غارسيا المبادرة في المجموعة الأولى من خلال الشوط الفاصل (تاي بريك).

ولم تخسر أي من اللاعبتين إرسالها في المجموعة الأولى. استفادت غارسيا من خطأ بكرة خلفية لسابالينكا لتتقدّم 4-2 في تاي بريك، ثم خطأ مزدوج قبل أن تعزّز الفارق إلى 6-2 في طريقها لحسم المجموعة.

وعانت سابالينكا من كسر على ارسالها مطلع المجموعة الثانية، فكان حاسماً لأن غارسيا بنت عليه وحافظت على تقدمها حتى النهاية 6-4، لتسقط البيلاروسية التي حققت المفاجأة في نصف النهائي بإقصائها البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً.

وبذلك، كررت غارسيا نتيجة المواجهة بين اللاعبتين في الدور نصف النهائي لدورة سينسيناتي الألف هذا الموسم حين خرجت الفرنسية منتصرة لكن بثلاث مجموعات في طريقها الى اللقب، رافعة عدد انتصاراتها على البيلاروسية الى ثلاثة من أصل خمس مواجهات بينهما.