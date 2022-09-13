أنس جابر تواصل صناعة التاريخ في عالم الكرة الصفراء

ورغم خسارتها لنهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، أمام البولندية إيغا شفيونتيك منذ أيام فقد تمكّنت التونسية من ضمان المشاركة في دورة "دبليو تي ايه" الختامية.

وستدور البطولة في مدينة فورت وورث بالولايات المتحدة الأميركية بين 31 أكتوبر و7 نوفمبر 2022.

The first Arab in history to qualify for the @WTAFinals 🙌



🇹🇳 @Ons_Jabeur is heading to Fort Worth! pic.twitter.com/yyUFxDaO4e — wta (@WTA) September 13, 2022

وبوصولها للبطولة الختامية، أصبحت أنس جابر (28 عامًا) أول لاعبة عربية تحقق هذا الإنجاز الكبير.

يذكر أنّ أنس جابر، التي بلغت نهائيي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز هذا العام، تحتلّ المركز الثاني عالميًا حالياً في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات خلف البولندية إيغا شفيونتيك المتصدّرة والتي حجزت بطاقتها لدورة "دبليو تي ايه" الختامية.